Ünlü oyuncu Almila Ada, sade bir törenle nişanlandı

Byaydin Yeniden:

Ya bu site RTE amcalarından kötü, eleştirel haber yayınlamamak için yayınladıgı habere bakın..bu kadını tanımıyoruz bilmiyoruz bile 5-6 tane 2017 bu yana yaptıgı yapımı var kimsede tanımaz etmez çok önemli bi haberi yoksa ne haber diye yayınlarlar ki