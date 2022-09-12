Alp Navruz O İsimle Birlikte... - Son Dakika
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Alp Navruz O İsimle Birlikte...

12.09.2022 17:09
Alp Navruz O İsimle Birlikte...

Ünlü oyuncu Alp Navruz'un, Cennet'in Çocukları dizisindeki partneri belli oldu. İşte o isim...

Alp Navruz'un yeni dizisindeki partnerinin kim olacağı sonunda belli oldu. TRT'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinin başında gelen Gold Film imzalı "Cennetin Çocukları"nun başrol oyuncularından Navruz, Halil rolüne hayat verecek. Serdar Gözelekli'nin yöneteceği dizi Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından yola çıkılarak yazıldı.

Alp Navruz O İsimle Birlikte...

HALİL'İN BÜYÜK AŞKI BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayça Bingöl'ün "Cennet" rolünü canlandıracağı dizide Halil'in büyük aşkı Zeynep'i güzel ve başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu canlandıracak.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

Alp Navruz meslektaşı Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşamaktadır.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaştı.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu son olarak ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadı.

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Kaynak: Snob Magazin

İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl, Alp Navruz, Gold Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alp Navruz O İsimle Birlikte... - Son Dakika

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