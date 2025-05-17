Ünlü oyuncu Arka Sokaklar\'a 11 sene sonra dönüyor

Arka Sokaklar, 20. sezon onayını alarak Türk televizyon tarihine damgasını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Aylin karakterinin (Özlem Çınar) şehit düşmesiyle izleyenleri duygulandıran dizi, bu kez de sürpriz bir geri dönüş sahnesiyle gündeme geldi. Arka Sokaklar dizisi 11 yıl aradan sonra gelen unutulmaz bir karakterle gündemde Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde izleyiciler, tanıdık bir yüzle karşılaştı. Nail Kırmızıgül, bir döneme damga vuran Cevher Şanlı karakteriyle diziye yeniden dahil oldu. Cevher, yıllar önce Mesut Komiser (Şevket Çoruh) ile Güneydoğu'da birlikte görev yapmış, özel harekât kökenli bir polisti. Ancak aradan geçen yıllar, sadece görünüşleri değil, ilişkileri de köklü biçimde değiştirmişti. Dostluktan Düşmanlığa Uzanan Gerilim

ESKİ DOST, YENİ DÜŞMAN

Bir zamanlar aynı cephede omuz omuza savaşan Cevher ile Mesut, artık iki ayrı kutbun temsilcisi. Görev anlayışları ve hayata bakışları farklı yönlere savrulmuş; eski dost, şimdi karşılarında duran bir tehdit haline gelmiştir. Bu dönüşüm, hem karakterlerin iç dünyasını hem de hikâyenin dramatik boyutunu derinleştiriyor.