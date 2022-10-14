Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum

14.10.2022 10:21
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum

Sosyal medyadan kendisi gibi yapılan eleştirilere tepki gösteren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, "Bu zorbalık, bu manipülasyon doğru değil ve ben görmezden gelmiyorum. Tepkimi koyuyorum, susmuyorum" ifadelerini kullandı.

Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadaki acımasız eleştirilere ve linç kültürüne isyan etti.

"KENDİMİ SEVEBİLMEK ADINA"

Takipçilerinden gelen eleştirilere sessiz kalmadığını söyleyen Gürbüz, "Birinin beni eleştirirken sivri dil kullanması canımı yakmıyor çünkü ben kendi sivri dilimle senelerce canımı yakmış bir kadınım, kendimi sevebilmek adına.

"GÖRMEZDEN GELMİYORUM"

Sadece şunu söylüyorum: Bu zorbalık, bu manipülasyon doğru değil ve ben görmezden gelmiyorum. Tepkimi koyuyorum, susmuyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
YORUMLAR
500

İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:10 MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:56 Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti
09:46 Cansız bedeni atacakları yer için keşif yapmışlar! Kan donduran cinayette yeni detay ortaya çıktı
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 11:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement