Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum

Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadaki acımasız eleştirilere ve linç kültürüne isyan etti.

"KENDİMİ SEVEBİLMEK ADINA"

Takipçilerinden gelen eleştirilere sessiz kalmadığını söyleyen Gürbüz, "Birinin beni eleştirirken sivri dil kullanması canımı yakmıyor çünkü ben kendi sivri dilimle senelerce canımı yakmış bir kadınım, kendimi sevebilmek adına.

"GÖRMEZDEN GELMİYORUM"

Sadece şunu söylüyorum: Bu zorbalık, bu manipülasyon doğru değil ve ben görmezden gelmiyorum. Tepkimi koyuyorum, susmuyorum" ifadelerini kullandı.