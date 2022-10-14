Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadaki acımasız eleştirilere ve linç kültürüne isyan etti.
Takipçilerinden gelen eleştirilere sessiz kalmadığını söyleyen Gürbüz, "Birinin beni eleştirirken sivri dil kullanması canımı yakmıyor çünkü ben kendi sivri dilimle senelerce canımı yakmış bir kadınım, kendimi sevebilmek adına.
Sadece şunu söylüyorum: Bu zorbalık, bu manipülasyon doğru değil ve ben görmezden gelmiyorum. Tepkimi koyuyorum, susmuyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum - Son Dakika