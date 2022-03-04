Ünlü Oyuncu Bige Önal, Saint Benoit Lisesi Best Buddies Kulübü Eşleştirme Töreninde - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Bige Önal, Saint Benoit Lisesi Best Buddies Kulübü Eşleştirme Töreninde

04.03.2022 11:45
Ünlü Oyuncu Bige Önal, Saint Benoit Lisesi Best Buddies Kulübü Eşleştirme Töreninde

Saint Benoit Fransız Lisesi Best Buddies Kulübü öğrencileri geçtiğimiz günlerde Tomurcuk Kooperatifi'nden gelen özel gereksinimli öğrencilerle 'Best Buddies Eşleştirme Töreni' için bir araya geldi.

Saint Benoit Fransız Lisesi Best Buddies Kulübü öğrencileri geçtiğimiz günlerde Tomurcuk Kooperatifi'nden gelen özel gereksinimli öğrencilerle 'Best Buddies Eşleştirme Töreni' için bir araya geldi.

Saint Benoit Lisesi mezunu ünlü oyuncu Bige Önal da bu anlamlı günde onur konuğu olarak öğrencilerle beraberdi. Kulüp, zihinsel ve gelişimsel açıdan özel gereksinimli bireylerin topluma, okula ve sosyal hayata başarılı bir şekilde entegre olmaları için liselere özel programlar hazırlıyor.

Bu hedef doğrultusunda Saint Benoit Lisesi'nde kurulan Best Buddies kulübünde öğrenciler zihinsel veya gelişimsel engelleri bulunan öğrenciler ile bir araya gelip arkadaşlık bağı kuruyorlar. Eşleştirme törenlerinde seçilen öğrenciler ilk kez bu etkinlikte karşılaşıp uzun yıllar devam edecek arkadaşlıklarının ilk adımını atıyorlar.

"ENGELLERİ FİKİRLERDE AŞMAK GEREK"

Saint Benoit Lisesi'nde gerçekleşen etkinlik, Okul Müdürü M. Masin ve Tomurcuk Kooperatifi Müdürü Yasemin Güler'in açılış konuşmasıyla başladı. Bige Önal da öğrenciler arasında kurulan arkadaşlık bağına vesile olmasının verdiği mutluluğu dile getirerek engellerin fikirlerde olduğunu ve bunu aşmanın öneminden bahsetti. Ünlü oyuncu, konuşmasının ardından çocukları eşleştirmek için sahneye çağırdı. Eşleşen çocukların heyecanı ve mutlulukları duygu dolu anlara sahne oldu. Tomurcuk Kooperatifi'nde eğitim alan misafir öğrencilerin dans gösterileri ve şarkılarıyla devam eden etkinlik, akrilik boyalarla tuale el basma etkinliği ile sona erdi.


Ünlü Oyuncu Bige Önal, Saint Benoit Lisesi Best Buddies Kulübü Eşleştirme Töreninde
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Bige Önal ve lise öğrencilerinden engelli bireylere destek Bige Önal ve lise öğrencilerinden engelli bireylere destek

Bige Önal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Bige Önal, Saint Benoit Lisesi Best Buddies Kulübü Eşleştirme Töreninde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Bige Önal, Saint Benoit Lisesi Best Buddies Kulübü Eşleştirme Töreninde - Son Dakika
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