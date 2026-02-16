Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi

NOW TV'de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Serhat Ağa karakterine hayat veren İlhan Şen, bu kez rolüyle değil gerçek hayattaki girişimiyle gündeme geldi. İddiaya göre; Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uzun süredir devam eden bir kan davası ünlü oyuncunun devreye girmesiyle sona erdi.

Şanlıurfalı olduğu bilinen İlhan Şen'in iki aile arasında süren husumeti sonlandırmak için bölgenin önderlerini telefonla bir araya getirdiği öne sürüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların ikna edildiği ve barış sağlandığı belirtildi.

Dizide aşiret ağasını canlandıran oyuncunun gerçek hayatta da barış için adım atması sosyal medyada 'Rolünü gerçeğe taşıdı' yorumlarına neden oldu.