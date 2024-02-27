Burçin Terzioğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Burçin Terzioğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evlenecekleri beklenen çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

27.02.2024 09:09  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla uzun yıllardır adından söz ettiren sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, 4 yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle yollarını ayırdı.

Muhabir Online hesabında yer alan habere göre, Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, uzun yıllardır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda parmağında tektaş yüzükle görüntülendiği için evlilik haberleri beklenen çift, ani bir kararla ayrıldı. İkilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Burçin Terzioğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı

Burçin Terzioğlu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burçin Terzioğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yeni: Zina arkadaşını değiştirmek üzere bıraktı 51 6 Yanıtla
  • NÜK: Kişi, kendinden bilir işi.. 7 8
  • Yiğit Öztürk: Çok doğru söylediniz 13 1
  • Gokhan Turan: Hayırlısı olsun kedicik. 1 1 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Burçin Terzioğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement