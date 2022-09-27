Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Ekranların sevilen yüzlerinin kiminle evli olduğu, magazin okuyucuları tarafından çok merak ediliyor. Yine ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Cüneyt Mete'nin eşiyle ilgili detaylar ise duyanları şaşkınlık içinde bıraktı.

MEĞERSE O DA ÇOK ÜNLÜYMÜŞ

Buna göre Mete'nin 3 yıl önce dünyaevine girdiği Şeyma Korkmaz'ın da çok ünlü bir oyuncu olduğu öğrenildi. Mete ve Korkmaz arasında 18 yaş bulunuyor.

DİZİ SETİNDE TANIŞMIŞLAR

İkilinin tanışma hikayeleri de oldukça ilgi çekti. Ünlü isimlerin 2019 yılında Beni Affet dizisinde tanışıp ilişki yaşamaya başladıkları belirtildi.