Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı

27.09.2022 22:59

Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin kendisinden 18 yaş küçük olan eşinin de ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Mete, 3 yıldan bu yana Şeyma Korkmaz ile mutlu bir evlilik yaşıyor.

Ekranların sevilen yüzlerinin kiminle evli olduğu, magazin okuyucuları tarafından çok merak ediliyor. Yine ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Cüneyt Mete'nin eşiyle ilgili detaylar ise duyanları şaşkınlık içinde bıraktı.

MEĞERSE O DA ÇOK ÜNLÜYMÜŞ

Buna göre Mete'nin 3 yıl önce dünyaevine girdiği Şeyma Korkmaz'ın da çok ünlü bir oyuncu olduğu öğrenildi. Mete ve Korkmaz arasında 18 yaş bulunuyor.

DİZİ SETİNDE TANIŞMIŞLAR

İkilinin tanışma hikayeleri de oldukça ilgi çekti. Ünlü isimlerin 2019 yılında Beni Affet dizisinde tanışıp ilişki yaşamaya başladıkları belirtildi.

Meğerse karısı da çok ünlüymüş! Cüneyt Mete'nin kendisinden 18 yaş küçük eşini görenler şaştı kaldı
Meğerse karısı da çok ünlüymüş! Cüneyt Mete'nin kendisinden 18 yaş küçük eşini görenler şaştı kaldı
Meğerse karısı da çok ünlüymüş! Cüneyt Mete'nin kendisinden 18 yaş küçük eşini görenler şaştı kaldı
Meğerse karısı da çok ünlüymüş! Cüneyt Mete'nin kendisinden 18 yaş küçük eşini görenler şaştı kaldı
YORUMLAR
500

Şeyma Korkmaz, Cüneyt Mete, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 23:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement