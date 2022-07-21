Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü

21.07.2022 14:32
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun İzmir Urla'da yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak dün yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun İzmir Urla'da yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak dün yaşamını yitirdi. Bahattin Beşikçioğlu bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle İzmir'de hastanede tedavi görüyordu. Dün tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Beşikçioğlu tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncudan babasına hüzünlü veda

Bahattin Beşikçioğlu için bugün Urla Hoca Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yönetmen Nihat Durak ve Bahattin Beşikçioğlu'nun sevenleri ile ilçe eşrafı katıldı. Törende Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncu babasının cenazesinde hüzünlü anlar yaşadı. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İskele Mezarlığı'na götürüldü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Erdal Beşikçioğlu, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü - Son Dakika
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