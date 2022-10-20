Oyuncu İlayda Alişan: İsimden isme değişiyor ama erkekler daha fazla kazanıyor

Burak Yörük ile başrolü paylaştığı Seversin dizisi final yapan genç oyuncu İlayda Alişan, önceki akşam arkadaşları ve sevgilisiyle objektiflere takıldı. Erkek arkadaşıyla görüntü vermemek için özen gösteren oyuncu, yeni projelerinden ve erkek başrollerin daha fazla kazanması iddiasıyla ilgili konuştu.

YENİ PROJE MÜJDESİ

Seversin dizisinin sona ermesi ile birlikte tekrardan yeni projeler için çalışmaya başladığını söyleyen İlayda Alişan, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Bir televizyon dizisi olacak. Okuma provalarını da yaptık. Bu proje kariyerim için çok olumlu olacak" dedi. İlayda Alişan, son dönemin tartışma yaratan konuları ile alakalı sorulara da yanıt verdi. Sosyal medyada takipçi sayısına göre oyuncu seçimi yapıldığına dair iddialar hakkında konuşan oyuncu, "Her şirketin kendine özel durumları vardır. Bazıları buna göre seçer ama bazıları da seçmez, tercih meselesi. Oyunculuk da baz alınıyordur" cümleleri ile bu düşünceye katılmadığını belirtti.

"ERKEK BAŞROLLER DAHA FAZLA KAZANIYOR"

Ardından yine gündem konusu olan, erkek oyuncular kadın oyunculara göre daha fazla kazanıyor iddialarını ise, "İsimden isme göre değişiyor tabii ki. Ancak çoğu zaman söylediğiniz gibi. Erkek başroller daha fazla kazanıyor" diyerek doğruladı.

ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

Oyunculuk performanslarının yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettiren 26 yaşındaki oyuncu, röportaj sonrası sevgilisiyle görüntülenmemek için çaba sarf etti. İkili, aracın arka koltuğunda dahi yan yana gelmemek için aralarına arkadaşını alıp öyle arabaya bindiler.