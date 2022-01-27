ÜNLÜ OYUNCU GİZLEDİĞİ SEVGİLİSİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, 2022'nin ilk dakikalarında aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Sevgilisinin yüzünü ve ismini saklayan oyuncu, ilk kez hem yüzünü gösterip hem de ismini açıkladı. Özdemir, yılbaşı gecesi, "2021'i bu kadar güzel bitireceğim bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Sanırım hayatım boyunca güzelliklerle hatırlayıp anlatacağım hep ayrı bir yeri olan yıl bu yıl olacak. 2022 bana daha da güzel şeylerle gelmeni bekliyorum ve hepimiz herkes için çok güzel bir yıl diliyorum" diyerek, mutluluğunu dile getirmişti.

İŞTE BESTEMSU ÖZDEMİR'İN SEVGİLİSİ

Daha sonra gazetecilere sevgilisinin isminin Türker olduğunu belirten Özdemir, soyadını ise açıklamamıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin ne iş yaptığını da belirtmemişti. Sevgilisiyle el ele fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Özdemir, ilk kez kimliğini açıkladı. Özdemir, fotoğraflara sevgilisi Türker Dağdelen'i de etiketleyerek, kimliğini ortaya çıkarmış oldu. Dağdelen'in bir catering şirketinin sahibi olduğu da öğrenildi.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir 20 Nisan 1992'de İstanbul doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2.5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşamaya başladı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoit Fransız Lisesi'nde öğrenim görmeye başladı. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde yaptı. Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bırakmıştı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizisinde yaptı. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde yer aldı.

DİZİ VE FİLMLER

2019 Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 İçerde (TV Dizisi)

2016 Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)