Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Daner'in ölümüyle ilgili paylaşım yapan Demir, "Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" ifadelerine yer verdi.

"NE ŞANSLIYIM Kİ SENİNLE AYNI SAHNEDE OYNADIM"

Demir'in paylaşımı şu şekilde:

" İlhan Daner, Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim, hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de..."

İLHAN DANER KİMDİR?

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Senaristlik ve yönetmenlikte yapmıştır. Seninle Bir Sonbahar adında bir 45'liği de bulunmaktadır.