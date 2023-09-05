Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi
Son Güncelleme: 05.09.2023 11:24

63 yaşındaki usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldı.

Vay Anam Vay, Süper Babaanne, Geniş Aile, Bir Zamanlar Osmanlı ve Evdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan 63 yaşındaki Mustafa Uzunyılmaz, geçtiğimiz günlerde yolda yürürken kalp krizi geçirdi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşarak Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncunun kalbine stent takıldığı ortaya çıktı. Uzunyılmaz, 2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Kız Kardeşim" filminde oynadığı 'Kazım' rolü ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

Mustafa Uzunyılmaz, Kalp Krizi, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocukların derse girmeden önce cep telefonları toplanacak
11:59 Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu
11:58 La Liga'dan talibi var! Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi
11:57 Kısmetse Olur'da Burak, kamera karşısında Şeyda'ya şiddet uyguladı
11:38 Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında yüzüğünün ve bastonunun fiyatı soruldu
11:35 İYİ Partili vekilin seçim yenilgisiyle ilgili sözlerine, CHP'li Özgür Özel'den sert tepki
11:24 Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi
11:24 Fenerbahçe ve Beşiktaş haberini okuyan spikerin gafı Sivasspor camiasını ayağa kaldırdı: Nefretle kınıyoruz
11:23 İşçileri taşıyan midibüs dere yatağına uçtu: 23 yaralı
11:23 Güne yükselişle başlayan dolar 26,80'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 12:16:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement