Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi... - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi...

08.06.2022 14:12
Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi...

Oyuncu Burak Topaloğlu uzun zamandır aşk yaşadığı Ezgi Tanır ile nişanlandı. Burak Topaloğlu'nun müstakbel eşi Ezgi Tanır kimdir? İşte nişandan kareler ve Topaloğlu'nun nişanlısına dair merak edilenler...

Güldür Güldür Show ekibinde yer alan Burak Topaloğlu (34) evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ezgi Tanır ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan oyuncu törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'Çok Seviyorum' notuyla yayınlanan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Mutlu çifti oyuncu arkadaşları da tebrik etti.

BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 4 Ocak 1988, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Amatör tiyatroculuğa Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladıktan sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium alışveriş merkezinde sahne aldı. Büyükçekmece Belediyesi Tiyatrosunda yönetmen asistanlığı yaptı.

Burak Topaloğlu, Güldür Güldür Show'da oynamayı sürdürüyor.

EZGİ TANIR KİMDİR?

1994 yılında istanbulda doğdu. Kadir has Üniversitesi radyo televizyon teknolojileri dalında ön lisans yaptı. Ardından Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümünde lisansını tamamladı. 2017 yılında lisans eğitimini bitirip istanbul moda akademisinde styling eğitimi aldı ve sonrasında lofficiel dergisinde moda editörü asistanlığı yaptı. 2008 yılında Star gazetesinde 2017 yılında da marie claire dergisinde çalıştı.

Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi...
Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi...
Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi...

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Kaynak: Snob Magazin

Güldür Güldür Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi... - Son Dakika
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