Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Nişanlandı - Son Dakika

"Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı 'Tirbuşon' karakteriyle şöhrete kavuşan tiyatro ve dizi oyuncu su Serhat Özcan, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile ilişkisini nişanlanarak taçlandırdı.

Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık'ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur." şeklinde konuştu.

DÜĞÜN İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİLER

Serhat Özcan'ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikah kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEYİF"

Reha Özcan da, "57 yıllık kardeşim. Onu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Onun mutluluğuna tanık olmak, mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

SERHAT ÖZCAN KİMDİR?

8 Ağustos 1961 tarihinde Sinop da doğmuştur. Tam adı Serhat Süha Özcan'dır. Babası astsubaydır. 4 kardeşi vardır. Gemlik lisesinden 1979 yılında mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuarında okurken askere alındı.

Serhat Özcan, tiyatro hayatına 1978 yılında amatör olarak Balıkesir HalkEğitim'in tiyatro kurslarında başladı. Y.K.Bank Çocuk Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro'su, İstanbul Belediye Konservatuarı derken 1995 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi tiyatrolarında çalıştı. 1995 - 2001 yılları arasında "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide (Berkant (Tribüşon)/Midyat) rolünü canlandırırken; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ,Olgun Şimşek, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Neslihan Yeldan, Özge Özberk, Ayberk Atilla, Caner Alkaya, Pelin Körmükçü, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Ersin Korkut ile birlikte rol aldı.

2004-2007 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Cennet Mahallesi" adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan ,Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Levent Tülek ,Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı.

Yayla Sanat Merkezi'nde kendi yazdığı "Sustuklarımı Biriktirdim" adlı tek kişilik komedi oyununu sahneledi. Oyunuyla aynı adı taşıyan bir kitap yazdı. Serhat Özcan, kendisinin yazıp oynadığı tek kişilik gösteri "Son Kişot" adlı oyununu senelerce sahneledi.

Serhat Özcan'ın Oynadığı Diziler

Zümrüdüanka/ Rüstem/ 2020

Çukur/ Uluç Reis/ 2019

Kalbim Ege'de Kaldı/ Ali Kürük/ 2015

Ulan İstanbul/ Talip Bey/ 2014

Bana Artık Hicran de/ 2014

Altındağlı/ 2013

Sana Bir Sır Vereceğim/ Kemal/ 2013

Öyle Bir Geçer Zaman ki/ 2013

Suskunlar/ 2012

2 Yaka Bir İsmail/ 2012

Tövbeler Tövbesi/ Gültekin Kama/ 2011

Çakıl Taşları/ Melih/ 2010

Yahşi Cazibe/ Medeni/ 2010

Zoraki Başkan/ Ragıp/ 2009

Dedektif Biraderler/ Atilla Birgen/ 2008

Benim Annem Bir Melek/ Tankut/ 2008

Gönül Salıncağı/ 2007

Bir Demet Tiyatro/ Tirbuşon/Berkant/Midyat/ 2006

Cennet Mahallesi/ Selim Erdağı/ 2004

Sevdim Seni Bir Kere/ 2003

Lise Defteri/ Sefa/ 2003

Pembe Patikler/ Nasip/ 2002

Güneş Yanıkları/ Akif/ 2000

Bir Demet Tiyatro/ Tirbuşon/Berkant/Midyat/ 1995

Süper Baba/ Zabıta Vahdettin/ 1993

Serhat Özcan'ın Oynadığı Filmler

Öteki İhtimal/ 2020

İhtiyar Kurtlar/ 2020

Dönerse Senindir/ 2016

Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu/ 2015

Çalsın Sazlar/ 2014

Seni Seviyorum Adamım/ Nuri/ 2014

Rüzgarla Bir/ 2014

Bizum Hoca/ 2014

Benimle Oynar mısın?/ 2013

Kanal-İ-zasyon/ Atilla Abi/ 2009

Pamuk Prenses 2/ Mümtaz/ 2005

Vizontele/ Engin/ 2000

Davacı/ 1986