Sinem Öztürk'ün En Acı Günü! - Son Dakika
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Sinem Öztürk'ün En Acı Günü!

29.08.2022 14:41
Sinem Öztürk'ün En Acı Günü!

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk Uslu'nun kanser tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Sinem Uslu, "Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir" dedi.

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk Uslu anne acısı yaşıyor. Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, hayata veda etti.

Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Uslu, "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

Geçtiğimiz günlerde annesinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sinem Uslu sosyal medya hesabından destek istemişti:

Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…

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Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: Snob Magazin

Sinem Öztürk, Sinem Uslu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Öztürk'ün En Acı Günü! - Son Dakika

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