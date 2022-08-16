Tom Holland sosyal medyaya ara verdi - Son Dakika
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Tom Holland sosyal medyaya ara verdi

16.08.2022 13:41
Tom Holland sosyal medyaya ara verdi

Ünlü oyuncu Tom Holland yaptığı paylaşımda akıl sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle sosyal medya kullanımına ara verdiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Tom Holland yaptığı paylaşımda akıl sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle sosyal medya kullanımına ara verdiğini duyurdu.

Örümcek Adam'daki rolü ile ün kazanan 26 yaşındaki İngiliz oyuncu Tom Holland sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Instagram'da 67.7 milyon takipçisi bulunan Holland, akıl sağlığına zarar verdiğini söyleyerek sosyal medya kullanımına ara verdiğini açıkladı. Cumartesi günü Instagram hesabından paylaşım yapan Holland, "Instagram'ı ve Twitter'ı aşırı uyarıcı ve bunaltıcı buluyorum. İnternette kendim hakkında bir şeyler okuduğumda bunlara kendimi kaptırıyorum. Sonuç olarak bu da mental sağlığım için çok zararlı. Bu nedenle geri adım atıp uygulamayı silmeye karar verdim" ifadelerini kullandı. Holland'ın 18 milyondan fazla izlenen açıklaması, 6 milyondan fazla da beğeni aldı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Tom Holland, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tom Holland sosyal medyaya ara verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tom Holland sosyal medyaya ara verdi - Son Dakika
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