Ünlü oyuncu Wilma Elles, kendisi için tasarlanan kolyeyi taktı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Wilma Elles, kendisi için tasarlanan kolyeyi taktı

30.06.2022 00:58
Ünlü oyuncu Wilma Elles, kendisi için tasarlanan kolyeyi taktı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, bioenerji uzmanı Gulnara Teymurova'nın kendisi için tasarladığı özel kolyeyi taktı.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, bioenerji uzmanı Gulnara Teymurova'nın kendisi için tasarladığı özel kolyeyi taktı.

Bioenerji uzmanı Gulnara Elif Teymurova, insanların yüzüne bakarak ve onların dertlerini dinleyerek kişiye özel altın kaplama kolye tasarlıyor. İnsanların para, iş, kariyer, eğitim, sağlık, nazar gibi konulardaki sorunlarına göre her biri için ayrı çalışma yaptığını söyleyen Uzman Teymurova'nın özel kolyelerini ünlü oyuncu Wilma Elles de takanlar arasında. Ünlü oyuncu Elles, özel yapım kolyenin kendisini nazardan ve kazadan da koruyacağına inanıyor.

"Kişinin işlemine göre kolyelerin fiyatı 100 bin liraya kadar çıkıyor"

Kişiye özel yapılan altın kaplama kolyeleriyle ilgili konuşan bioenerji uzmanı Gulnara Elif Teymurova, "Önce kişinin kendisine ön bakım ve yüz analizi yapıyorum. Sonra o kişinin tercihine göre para, iş, yıldızın yükselmesi ya da kötü enerjiden aranmak gibi konularda ona özel altın kaplama ürün yapıyorum. Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Polonya'ya, Hollanda'ya, bütün ülkelere yapıp gönderiyorum. Kolyelerin fiyatları da 5 bin liradan

başlıyor ve 100 bin liraya kadar bile çıkıyor. Kişinin işlemine göre değişiyor" dedi.

"Kafamı çarptıktan sonra bayağı kanadı ve dikiş atıldı"

Kazadan, nazardan korunmak ve maddi anlamda bolluk bereket yaşamak için bioenerji uzmanı Gulnara Elif Teymurova'ya başvuran ünlü oyuncu Wilma Elles, "Ben geçen hafta uyurken su içmeye kalktım ve yatağın yanındaki duvara kafamı çarptım. Birkaç kişiye anlattım ve bunun nazar olabileceğini söyledi. Daha önce de yaşadığım olaylarla ilgili insanlar, benim bol bol dua etmemi çünkü üzerimde nazarın olabileceğini söyledi. Kafamı çarptıktan sonra bayağı kanadı ve dikiş atıldı. Biri beni Gulnara Elif Hanım'la tanıştırdı. Hem kolye hem de taktığım bileklikle İnşallah huzura kavuşacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Wilma Elles, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Wilma Elles, kendisi için tasarlanan kolyeyi taktı - Son Dakika

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