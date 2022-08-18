Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi

18.08.2022 01:07
Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi

Ünlü oyuncu Wilma Elles, yaşadığı diş problemi nedeniyle gittiği klinikte bir operasyon geçirdi.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, yaşadığı diş problemi nedeniyle gittiği klinikte bir operasyon geçirdi.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, yaşadığı diş problemi nedeniyle gittiği Demet Ebru Ata Yıldız'a ait Ata Diş Kliniğinde başarılı bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu Elles, profesyonel bir ekibin gerçekleştirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Ekip tarafından bilgilendirilen Wilma Elles, klinikte görevli sağlık ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Klinik çıkışında kısa bir açıklama yapan Wilma Elles, "Dişlerimin bu kadar kısa sürede bitirilmesini tahmin etmezdim, çok şaşırdım. Ortam çok güzel ve hijyenikti. Ekip çok profesyonel bir çalışma yaptı, yakın zamanda tekrar geleceğim" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi
Kaynak: İHA

Wilma Elles, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 02:21:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement