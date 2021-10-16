Usta oyuncu Yalçın Özden, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinden bahseden Özden, eşiyle ilginç evlilik anısını da anlattı.
Sanatın insanı genç tuttuğunu söyleyen oyuncu, "Sanat bir yaşam enerjisidir. Sanatı hissetmeseydim heyecansız ve sıradan bir hayat yaşayacaktım. O heyecan ve adrenalin insanı genç tutar" dedi.
Usta isim, Burak Codur'un "Sizin döneminizde sanat çok zordu. Sanata adım atarken problemler yaşadınız mı?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "70'li yıllarda tiyatro oyuncularına kız vermezlerdi. Ben de evleneceğim zaman önce bir satış elemanı olarak bir mağazaya girdim. Evlendik, bir süreç geçti. Sonra rahmetli partnerim 'Üç Maymun Kabare'de bir eksiğimiz var. Oynar mısın?' dedi. O gün işi bıraktım ve tiyatroya başladım."
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: 'Oyuncuya kız yok' dediler mağazada işe girdim - Son Dakika Magazin