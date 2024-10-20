Yasemin Kay Allen, acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Allen paylaşımında; "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım..." ifadelerine yer verdi.
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1988'de Dudley Allen ile evlenmişti. Çiftin 2007'ye kadar süren evliliğinden Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları dünyaya geldi.
Son Dakika › Magazin › Yasemin Kay Allen'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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