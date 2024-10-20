Yasemin Kay Allen'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yasemin Kay Allen'ın babası hayatını kaybetti

Yasemin Kay Allen\'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Allen, paylaşımında 'Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım...' ifadelerini kullandı.

20.10.2024 08:59
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Yasemin Kay Allen, acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Allen paylaşımında; "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım..." ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen babası Dudley Allen'ı kaybetti

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1988'de Dudley Allen ile evlenmişti. Çiftin 2007'ye kadar süren evliliğinden Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları dünyaya geldi.

Yasemin Kay Allen, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Kay Allen'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bizim içerdeki derdimiz bize yetiyor...Birde yurtdışındakileri düşünmeyelim kimdi o diyerek? 37 5 Yanıtla
  • Osman A:
    Yav arkadaş bize ne yaaaaa...Bunuda burada haber yapıyosunuz.Çokta tınnnnnnnn 16 13 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    O da kiM 19 8 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu çıkmalarına ülkeye zarardan başka bir şey olmaz. ne geldiyse onların sinsi oyunları ve sonlarından gelen,sanatçı, gazeteci bozuntularindan geldi 14 11 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Banane oğlum elin siyonisinden 14 10 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    bunu haber olarak buraya koyanın aklına şaşayım, 12 8 Yanıtla
  • bayram yilmaz:
    Normalde, Türk dizisi sevmiyorum ve izlemiyorum. Ama Şeref Meselesi dizisini izledim. Bu kadar sürükleyici, oyunculukları muhteşem Türk dizisi görünce şaşırdım. Yasemin Alen de oradaki, iyi oyunculuk yapanlardan biriydi. 4 6 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Allah rahmet etsin güzel insan 5 3 Yanıtla
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