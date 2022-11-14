Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı

14.11.2022 20:04

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını dile getirdi. Dermancıoğlu paylaşımına, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz." notunu düştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDI

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sil Baştan, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova, Kaderimin Oyunu gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı.

"YARDIM İSTİYORUM"

557 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir fotoğraf karesini paylaşan Dermancıoğlu gönderisine "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz." notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin
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14 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı 14 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Küçük Gün Işığı, Esra Dermancıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı - Son Dakika

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