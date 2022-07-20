Ünlü oyuncudan Kuşadası'na övgü dolu sözler

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Game Of Thrones' dizisi ve 60'ın üzerinde Hollywood filminde oynayan tek Türk aktör olan Kıbrıs asıllı ünlü İngiliz oyuncusu Tamer Hassan, sosyal medya hesabında yayımladığı bir video ile Kuşadası'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Hassan videosunda, "Dünyanın her yerine tatil için gittim. 3 yıl önce de Kuşadası'na gelmiştim. Bu gelişimde çok değişmiş gördüm, hayran kaldım" dedi.

Kıbrıs asıllı ünlü İngiliz oyuncu Tamer Hassan, "Kuşadası'na 2. kez gelişim. Bundan 3 yıl önce de hem tatil hem de iş seyahati için Türkiye'ye gelmiştim. Kız kardeşim de Kuşadası'nda yaşıyor. Daha önce de hayran kaldığım yeri ziyaret etmek istedim. Fakat 3 yıl önceki gelmiş olduğum yerde çok değişikler olmuş. Kız kardeşime bu kadar güzelleşmesinin sebebi nedir dediğimde, 'Belediye Başkanımız Ömer Günel çok çalışıyor, onun sayesinde' dedi. Ben de sosyal medya hesabımdan kendisine ufak bir teşekkür videosu yayınladım. İnşallah bir daha ki ziyaretimde kendisini makamında ziyaret ederek teşekkürlerimi yüzüne karşı edeceğim" dedi. - AYDIN