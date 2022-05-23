Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu

23.05.2022 12:51
Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu

'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Billur Kalkavan'ın hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Kötü haberi oyuncu Hamdi Alkan duyurdu. İşte detaylar...

Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan henüz sessizliğini korurken usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan arkadaşını yalnız bırakmadı.

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEKTİR"

Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı.

Hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Billur Kalkavan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Billur Kalkavan (59), uzun bir süredir Buğra Bahadırlı (39) ile aşk yaşıyor.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi bulunur. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında "Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00: 00-01: 00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Billur Kalkavan Dizi ve Filmleri:

1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)

1978 - Sultan

1988 – Kaynanalar (Dizi)

1992 - Aşık Oldum(Dizi)

1993 - Mavi Sürgün

1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)

1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)

1996 - Şahin

1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)

1998 - Eyvah Babam (Dizi)

1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2000 - Ölüm Peşimizde

2002 - Azad (Dizi)

2002 - Reyting Hamdi (Dizi)

2003 - Patron Kim (Dizi)

2004 - Metro Palas (Dizi)

2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)

2008 - Bir Avuç Huzur

2008 - Kraliçe Fabrikada

2008 - Mezuniyet

2008 - Servet Avcısı (Dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)

2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi)

Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu
Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu
Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu
Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu
Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu

YORUMLAR
500
Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili paylaşım: Yavaştan sezonu açalım o zaman! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili paylaşım: Yavaştan sezonu açalım o zaman!
Kaynak: Snob Magazin

Ihlamurlar Altında, Billur Kalkavan, Hamdi Alkan, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:20:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement