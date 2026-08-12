Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı! - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
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Ünlü oyuncu İlker Aksum’un kızı Lila, sevimli halleri ve babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti. Minik Lila’nın fotoğraflarını görenler, “Adeta babasının kopyası” yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, oyunculuğunun yanı sıra bu kez kızı Lila ile adından söz ettirdi. Geçtiğimiz yıl ilk kez baba olan Aksum’un kızı büyüdükçe sevimli halleriyle de ilgi görüyor.

“Yabancı Damat” dizisinde canlandırdığı Ruşen ve “Canım Ailem”deki Halim karakterleriyle hafızalara kazınan İlker Aksum, 53 yaşında baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Kızı Lila’nın doğumunun ardından babalık deneyimini anlatan Aksum, hayatındaki değişimi samimi sözlerle dile getirmişti. Ünlü oyuncu, “Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım” diyerek, kızının hayatındaki önceliklerini değiştirdiğini söylemişti.

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Şimdilerde ise minik Lila’nın tatlı görüntüleri babasına olan benzerliğiyle birlikte konuşuluyor. Lila’nın yüz hatları, bakışları ve özellikle yanaklarının İlker Aksum’a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Baba-kızın benzerliğini görenler de yorumlarını esirgemedi. “Tam bir cici bebe”, “Aynı babası maşallah”, “Adeta babasının kopyası” ve “Yanaklar, bakışlar aynı” ifadeleri öne çıktı.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı! - Son Dakika

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