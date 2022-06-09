Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz - Son Dakika
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Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz

09.06.2022 12:12
Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde 35 yaşına girdi. Saç tıraşı için yakın dostu ve imaj danışmanı Adem Terzi'ye giden yakışıklı oyuncu, Terzi'nin pasta sürpriziyle karşılaştı

Tıraş bitiminde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfleyen Kerem Bürsin, bu jest karşısında hem şaşırdı hem de mutluluğunu gizleyemedi.

Yeni yaşının önce sağlık ve mutluluk getirmesini isteyen Kerem Bürsin, yakın dostuna teşekkür etti.

Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz
Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz

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Kaynak: Snob Magazin

Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz - Son Dakika

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