Tıraş bitiminde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfleyen Kerem Bürsin , bu jest karşısında hem şaşırdı hem de mutluluğunu gizleyemedi.

Kaynak: Snob Magazin

Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz - Son Dakika

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