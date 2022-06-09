Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı - Son Dakika
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Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı

09.06.2022 21:58

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde ünlü rap sanatçısı Sefo sahne aldı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde ünlü rap sanatçısı Sefo sahne aldı.

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen 'gençlik konserinde' sevilen rap sanatçısı Sefo, kentteki vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen konserde tribünlere kadar alanı dolduran yaklaşık 30 bin Ordulu, saatler öncesinden konser alanında hazır bekledi.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, konser alanında tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Bu tarihin içerisinde gençlik, Ordu ve sevgi var. Buradan sesleniyoruz, sanat ayrıştırmaz, birleştirir. Sadece sanat ve müzik birleştirmiyor, Altınordu'da birleştiriyor. Böylesi güçlü, heyecanı yüksek ve birbirine kenetlenmiş ve coşkulu bir meydanda sizlerle bir arada olmak ve aynı heyecanı yaşayıp taşımak sanıyorum benim belediye başkanlığımın en özel ve müstesna akşamlarından bir tanesi. Ancak daha yeni başladık. İnşallah bu yaz konseri ile birlikte ivme kazanacak etkinliklerimizde hep beraber olacağız" dedi.

Saatler öncesinden alanı dolduran yaklaşık 30 bin kişi, ünlü rapçi Sefo'nun sahneye çıkması ile birlikte sevilen şarkıları birlikte seslendirdi. Konsere katılanların da kimi zaman cep telefonu ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etmesi ise görsel şölen oluşturdu.

(Selim Kuşcu - İHA)

Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı - Son Dakika

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