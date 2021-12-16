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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu - Son Dakika

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu

16.12.2021 11:28
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte zincirinin İzmir Alsancak'taki yeni şube açılışına katıldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte zincirinin İzmir Alsancak'taki yeni şube açılışına katıldı. Tatlıses'in menajeri ve şirketlerinin Genel Müdürü Şule Yazar, İbrahim Tatlıses'e verilen 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne yönelik tepkilerle ilgili konuşarak, "Biz geçmişte İbrahim Bey'in yapmış olduğu hatalarla anılmaktan çok rahatsız oluyoruz. Biz bu saatten sonra işimizle gündemde kalmak istiyoruz" dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte zincirinin Alsancak'taki açılışına katılarak hayranlarıyla hasret giderdi. Tatlıses'in menajeri ve şirketlerinin Genel Müdürü Şule Yazar, bu kez bayi olmanın heyecanını yaşarken, şube açılışında, misafirlere bol bol çiğ köfte ikram edildi.

Ünlü sanatçı Tatlıses, "Bütün dünyaya yayılmak istiyoruz" diyerek, "Sırada Almanya var, İran var, Azerbaycan var, Irak var, Hollanda var, Paris var; yani var da var. Yavaş yavaş açılmaya çalışıyoruz. Reklamlarına da çok yakında başlıyoruz. Genel Müdürümüz Şule Hanım burada bayimiz oldu. Bende yemediğimi yedirmem. Biz çiğ köftede su kullanmıyoruz. Su olursa midede şişer. İkincisi ceviz meviz koymuyoruz. Bu bizim sırrımızdır. Sır verilmez ama ben veriyorum. Çiğköfte Urfa'nındır başka bir yerin değildir. Bu da böyle bilinsin. Yeni reklamlarda kendim oynayacağım" dedi.

Tepkilerle ilgili menajerinden açıklama geldi

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde İbrahim Tatlıses'e verilen 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne yönelik tepkilerle ilgili konuşan İbrahim Tatlıses'in menajeri Şule Yazar, "Biz geçmişte İbrahim Bey'in yapmış olduğu hatalarla anılmaktan çok rahatsız oluyoruz. İbrahim Bey bu konu ile alakalı defalarca ülkemizdeki hatta tüm dünyadaki kadınlardan özür diledi ve pişmanlığını dile getirdi; ama hala bu konuyu kullanarak medyada prim yapmak isteyen insanlar tekrar gündeme getiriyor. Biz bu saatten sonra işimizle gündemde kalmak istiyoruz. Sanatımızla, yaptığımız işlerle, yıllar sonra İbrahim Bey'in yaşadığı kötü olaylara rağmen sanat hayatına geri dönmesi, sanat ve sevdikleri için yaptığı mücadelesi ile konuşulmak istiyoruz." Biz bu tür konuşmaları artık duymazlıktan geliyoruz. Herkesin geçmişte yaptığı hataları var. Pişmanlıkları var. Önemli olan bunları telafi etmek" şeklinde konuştu. - İZMİR

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu

İbrahim Tatlıses, Alsancak, İzmir, su, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri gelen tepkilerle ilgili konuştu - Son Dakika Magazin


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