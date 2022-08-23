İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti - Son Dakika
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İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti

23.08.2022 12:30

Yaşamını yitiren meslektaşı Civan Canova için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İlyas Salman'ın "Işıklar içinde uyusun" sözleri takipçilerinin tepki gördü. Eleştirilerin ardından bir paylaşım yapan daha Salman, "Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı?" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından tedaviye altına alındığı hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Canova'nın cenazesine çok sayıda meslektaşı katıldı. Bazı meslektaşları ise taziyelerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. O isimlerden biri de İlyas Salman oldu. İlyas Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınıftayken civandın, hala civan olarak gittin. Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

"AHİRETE İNANMADIKLARINI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İlyas Salman'ın bu paylaşımının altına "Ünlüler mezarlarına elektrik hattı mı çektiriyor?, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun gibi sözler söylemek, zorlarına gidiyor, bu tarz laflarla ahirete inanmadıklarını göstermeye çalışıyorlar işte" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ÖLEN ARKADAŞIMI KENDİMCE ANDIM"

İlyas Salman ise, "Peki biz de kendimize göre baş sağlığı dilesek ne olur? Sizi kırmayız ki." yorumunu yaptı. İlyas Salman, "Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı?" diye yazdı.

İşte Salman'ın o paylaşımı:

Ünlü sanatçı İlyas Salman'ın ölen Civan Canova için yaptığı paylaşım kriz yarattı
Ünlü sanatçı İlyas Salman'ın ölen Civan Canova için yaptığı paylaşım kriz yarattı
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Son Dakika Magazin İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti - Son Dakika


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