Bodrum'da Sibel Can izdihamı - Son Dakika
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Bodrum'da Sibel Can izdihamı

30.07.2022 12:04
Bodrum'da Sibel Can izdihamı

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kerkisolfej'in düzenlediği Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde bomba gibi bir geceye imza attı.

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kerkisolfej'in düzenlediği Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde bomba gibi bir geceye imza attı.

Biletlerin saatler öncesinde tükenirken Sibel Can hayranları konser öncesi içeriye girebilmek için uzun kuyruk oluşturdu. Gecede ünlü şarkıcı, sesi, enerjisi ve neşesiyle müzikseverlere unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.

"Hepiniz benim için birer begonvilsiniz"

Sahnede heyecanını dile getiren başarılı sanatçı, "Dünyanın en büyük mutluluğu sizsiniz. Yıllardır hep bu güzel alkışlara, sizlere layık olmaya çalıştım. Geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz birer begonvilsiniz" dedi.

Geçmişten günümüze birçok şarkıların yanı sıra Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, Barış Manço ve Ahmet Kaya şarkılarıyla hayranlarını duygu dolu anlar yaşattı.

Siyah yeşil elbisesiyle de izleyenleri kendisine hayran bırakan Sibel Can, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnesinin finalinde ise geçmişten günümüze pop şarkılarıyla hayranlarını ayağa kaldırdı. - MUĞLA

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'Ah İstanbul' ile özlem giderdi 'Ah İstanbul' ile özlem giderdi İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Kaynak: İHA

Sibel Can, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bodrum'da Sibel Can izdihamı - Son Dakika

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