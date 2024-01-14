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Ariana Grande'yi Taciz Eden Sapık Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Ariana Grande'yi Taciz Eden Sapık Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ariana Grande'nin evine 92 kez girerek ünlü şarkıcıyı taciz eden sapık, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcının saplantılı hayranlarıyla başı dertte olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda evine bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran bir kişiye 5 yıllık uzaklaştırma kararı verilmiş olmasına rağmen, sapık yeniden evine girmiş ve tutuklanmıştı. Bu kez ise sapık 92 kez zorla evine girdiği için 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ariana Grande\'yi Taciz Eden Sapık Hapis Cezasına Çarptırıldı
14.01.2024 - 12:36,  Güncelleme: 12:40
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Şarkılarıyla dünya müzik listelerini kasıp kavuran Ariana Grande'nin evine 92 kez girerek ünlü şarkıcıyı taciz eden sapık 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin saplantılı hayranlarıyla başı dertte. Geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcının evine bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran bir kişi 5 yıllık uzaklaştırma kararı almasına rağmen yeniden Ariana Grande'nin evine girmiş ve daha sonra tutuklanmıştı.

Başarılı şarkıcının bu kez de evine tam 92 kez zorla giren sapık tutuklanarak 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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