Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen

19.08.2022 21:55

Şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Aydın vücut temizliğine dikkat etmeyenlere yönelik, "Deodorant kullanın lütfen" sözleriyle seslendi.

Özellikle Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Aynur Aydın, zaman zaman Twitter hesabından da dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor. Daha önce sutyenleriyle düet yapması ve sütyen giymek istemediğini belirten tweetleriyle gündeme gelen Aydın yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"LÜTFEN DEODORANT KULLANIN"

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Deodorant kullanın lütfen" ifadelerini kullandı. Aydın'ın paylaşımına takipçilerinden kısa süre içerisinde destekler nitelikte yanıtlar geldi.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan deodorant isyanı
YORUMLAR
500
Aldatma Açıklamasıyla Gündem Yarattı! Aldatma Açıklamasıyla Gündem Yarattı!

Aynur Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen - Son Dakika


Son Dakika
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
22:14 Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray karşılaşması için şaşırtan yorum: Kim bulduysa lanetliyorum
21:55 Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 22:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement