Ünlü şarkıcı Britney Spears, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Britney Spears, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Britney Spears, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı
05.03.2026 18:25
44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Britney Spears, Kaliforniya'da alkollü araç kullanmak suçlamasıyla tutuklandı. Spears, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı ve mahkemeye çıkacağı tarih 4 Mayıs olarak belirlendi. Bu, Spears'ın ilk yasal sorunu değil.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, Kaliforniya'da alkollü araç kullanmak (DUI) suçlamasıyla gözaltına alındı. 44 yaşındaki şarkıcı, Çarşamba akşamı saat 21:30 civarında Kaliforniya Karayolu Devriyesi tarafından durduruldu ve tutuklandı. Spears, kısa süre sonra serbest bırakıldı ve mahkemeye 4 Mayıs'ta çıkacak.

Tutuklama belgelerinde Spears'ın mesleği "ünlü" olarak belirtilirken, araç Thousand Oaks'taki Roy's Towing otoparkına çekildi. Şarkıcı, sabah saat 06:00 civarında serbest bırakıldı.

Bu, Spears'ın ilk yasal sorunu değil. 2007 yılında Los Angeles'ta park halindeki bir araca çarptığı iddiasıyla dört suçlamayla karşı karşıya kalmış ve hapis cezası almıştı. Ancak, araç sahibine zarar bedelini ödemesi sonrasında tüm suçlamalar düşürüldü ve ehliyetsiz araç kullanma suçlamasından beraat etti.

Olayın ardından Spears, eski eşi Kevin Federline ile paylaştığı iki oğlunun velayetini kaybetti. 2019 yılında mahkeme, çocukların %70'lik velayetini Federline'a verirken, Spears'a yalnızca %30 gözetimsiz velayet hakkı tanındı.

Britney'nin Instagram hesabı, tutuklama öncesinde devre dışı bırakıldı. Hayranlar, hesabının kapalı olduğunu fark ederek durumu tartışmaya başladı. Geçen ay ise Spears, evinde dans ettiği enerjik videolar paylaşmış, bazı videolarda karın kaslarını göstermişti.

Geçen Kasım ayında, yakın arkadaşları Spears'ın Los Angeles'taki aile ve kişisel sorunlardan dolayı İngiltere'de yaşamak istediğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, Kaliforniya'da büyük bir baskı hissettiğini ve "yeni bir ev kurmak için farklı bir yer" arzusunda olduğunu sıkça dile getiriyor.

Bir iş ortağı, Spears'ın sık sık İngiliz aksanıyla konuşmasının, İngiliz kültürüne olan ilgisinden kaynaklandığını ve "YouTube üzerinden İngiltere ile ilgili içerikleri takip etmesinden" dolayı olduğunu belirtti. Kaynağa göre Spears, İngiltere'yi ve kraliyet ailesini çok seviyor ve Londra'yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Britney Spears, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Britney Spears, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
