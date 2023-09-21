Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, düşen saksı sonucu ölümden döndü - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, düşen saksı sonucu ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, düşen saksı sonucu ölümden döndü
Son Güncelleme: 21.09.2023 10:46

Hava almak için evinin bahçesine çıkan sanatçı Nazan Öncel, balkondan düşen saksı sonucu ölümden döndü. Üst kattan düşen saksının başını sıyırıp omzuna düştüğünü söyleyen Öncel, ''O adımı atmasaydım belki de 'Başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılacaktı" ifadelerini kullandı.

Şarkıları ve güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Nazan Öncel, hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz üst kat balkondan düşen saksıyla neye uğradığını şaşırdı. Üst kattan düşen saksı başını sıyırıp omzuna çarpan sanatçı ölümden döndü.

"GÖRÜNMEZ KAZA"

Instagram hesabından yere düşerek parçalanan saksının fotoğrafını yayınlayarak başına gelen talihsiz kazayı anlatan sanatçı, "Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de 'Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılıp çizilecekti. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı… İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun; güzel bakın kendinize" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, düşen saksı sonucu ölümden döndü
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, düşen saksı sonucu ölümden döndü

Nazan Öncel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, düşen saksı sonucu ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, düşen saksı sonucu ölümden döndü - Son Dakika
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