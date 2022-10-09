Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı

09.10.2022 20:32

Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile bugün dünya evine girdi. Çiftin düğününden ilk görüntüler de geldi.

Şarkıcı Sibel Can, en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Ünlü sanatçının Hakan Ural'la evliliğinden doğan oğlu Engincan Ural, bugün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile bugün evleniyor.

ÜNLÜLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti. Hareketli başlayan düğünden ilk görüntüler de çok geçmeden geldi.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SALONA GİRDİLER

Damat Engincan ve gelin Merve, davetlilerin alkışları eşliğinde salona giriş yaptı. Bu anlar da çevredekilerin kamerasına yansıdı.

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Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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