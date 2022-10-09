Şarkıcı Sibel Can, en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Ünlü sanatçının Hakan Ural'la evliliğinden doğan oğlu Engincan Ural, bugün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile bugün evleniyor.
Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti. Hareketli başlayan düğünden ilk görüntüler de çok geçmeden geldi.
Damat Engincan ve gelin Merve, davetlilerin alkışları eşliğinde salona giriş yaptı. Bu anlar da çevredekilerin kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı - Son Dakika