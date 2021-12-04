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Ünlü sunucu Covid oldu! - Son Dakika

Ünlü sunucu Covid oldu!

04.12.2021 23:07
Ünlü sunucu Covid oldu!

Fox'ta hafta içi her gün yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'e Covid teşhisi kondu…

Geçtiğimiz hafta perşembe günkü canlı yayından sonra aniden rahatsızlanan genç sunucu atar topar hastaneye kaldırıldı. Öztürk'e payılan PCR testinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bu şok haber sonrası Fulya Öztürk'ün sunucu koltuğuna canlı yayında Psikolog Esra Ezmeci oturdu.

Fulya Öztürk'ün gün geçtikçe şikayetlerinin artması üzerine, Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırıldığı ve COVID hasta katında tedavi ve karantina altına alındığı belirtildi. Yapılan tedavilerin şimdilik sonuç vermediği ve genç sunucunun durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bu arada Esra Ezmeci'nin de zorunlu olarak üstlendiği sunuculuk görevini başarıyla götürmesi sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok izleyicinin Fulya Öztürk'e geçmiş olsun mesajı gönderdiği ancak programı da Esra Ezmeci'nin sunması gerektiğini belirttiği de gözlerden kaçmadı.
Ünlü sunucu Covid oldu!
Ünlü sunucu Covid oldu!
Ünlü sunucu Covid oldu!

Fulya Öztürk, Esra Ezmeci, PCR Testi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Covid oldu! - Son Dakika Magazin


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