Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

03.10.2022 20:35

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 2004 yılında Show Ana Haber Spikerliği yaptığı döneme ilişkin fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Samyeli'nin aradan geçen 18 yılda ciddi bir değişim yaşadığı fark edildi.

Ünlü oyuncuların ve sunucuların geçmişteki görüntüleri zaman zaman gündem oluyor. Yıllar önceki hali gündem olan son isim ise ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli oldu.

SHOW ANA HABERİ SUNUYORDU

Samyeli bundan yıllar önce Show Ana Haber spikerliği görevini yürütüyordu. Samyeli'nin 2004 yılında spikerliği yaptığı yıllara ait fotoğraflar hayli dikkat çekti.

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç

GENÇLİĞİNDEN KAYBETMEDİ AMA ÇOK DEĞİŞTİ

Samyeli'nin fotoğrafların üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala fitliğini ve güzelliğini koruduğu görüldü. Ancak ünlü ismin vücut hatları açısında da ciddi bir değişim yaşadığı gözlerden kaçmadı.

İşte Samyeli'nin spikerlik yıllarından fotoğrafları:

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç
Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç
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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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