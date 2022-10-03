Ünlü oyuncuların ve sunucuların geçmişteki görüntüleri zaman zaman gündem oluyor. Yıllar önceki hali gündem olan son isim ise ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli oldu.
Samyeli bundan yıllar önce Show Ana Haber spikerliği görevini yürütüyordu. Samyeli'nin 2004 yılında spikerliği yaptığı yıllara ait fotoğraflar hayli dikkat çekti.
Samyeli'nin fotoğrafların üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala fitliğini ve güzelliğini koruduğu görüldü. Ancak ünlü ismin vücut hatları açısında da ciddi bir değişim yaşadığı gözlerden kaçmadı.
İşte Samyeli'nin spikerlik yıllarından fotoğrafları:
Son Dakika › Magazin › Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika