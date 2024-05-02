Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı vefat etti - Son Dakika
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Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı vefat etti

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı\'nın amcası Gürbüz Ilıcalı vefat etti

Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürüten ve Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Ziraat Yüksek Mühendisi olan Gürbüz Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın amcası olarak biliniyordu. Merhum Ilıcalı'nın cenazesi 3 Mayıs 2024 Cuma günü öğle namazını müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Toplumun her kesiminden sevgi ve saygı gören Ilıcalı'nın vefatı, şehirde büyük üzüntü yarattı. Başsağlığı diliyoruz.

02.05.2024 21:08
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Haber; Bekir YILDIZ-Kocaeli

Magazinkolik.com'un haberine göre, İzmit'te uzun yıllar boyunca Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürüten ve Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Ziraat Yüksek Mühendisi olan Ilıcalı, merhume Olcay Ilıcalı'nın eşi ve ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın amcası olarak da biliniyordu.

Merhum Ilıcalı'nın cenazesi, 3 Mayıs 2024 Cuma günü öğle namazını müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak olan Gürbüz Ilıcalı için taziyeler kabul edilecek.

Toplumun her kesiminden sevgi ve saygı gören Ilıcalı'nın vefatı, şehirde büyük üzüntü yarattı. Kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz…

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı vefat etti - Son Dakika
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