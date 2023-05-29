Ünlü yönetmen hakkında bomba iddia: Fantezisi için 10 bin dolar ödedi! - Son Dakika
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Ünlü yönetmen hakkında bomba iddia: Fantezisi için 10 bin dolar ödedi!

Ünlü yönetmen hakkında bomba iddia: Fantezisi için 10 bin dolar ödedi!

29.05.2023 17:52

ABD'de bir striptiz kulübünün eski yöneticisi, 'Pulp Fiction' filmiyle ünlenen yönetmen Quentin Tarantino'nun 'ayak fantezisi' için 10 bin dolar ödediğini iddia etti. Türk manken Didem Erol'la bir dönem sevgili olan dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD'de bir striptiz kulübünün eski yöneticisi, Tarantino'nun bir kadınla ayak fantezisi yaşamak için 10 bin dolar ödediğini ileri sürdü.

Türk manken Didem Erol'la bir dönem sevgili olan dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD'de bir striptiz kulübünün eski yöneticisi, Tarantino'nun bir kadınla ayak fantezisi yaşamak için 10 bin dolar ödediğini ileri sürdü.

"DANSÇI KADINA 10 BİN DOLAR ÖDEDİ"

Page Six'te yer alan habere göre ABD'de yayınlanan 'Get in the Car' adlı podcast'e konuk olan eski yönetici, 25 Mayıs'ta yayınlanan bölümde Tarantino'nun Hollywood'daki 'Crazy Girls' adlı kulübe gelip VIP oda tutarak dansçı kadınlardan biriyle içeri girdiğini söyledi.

Merak ettiği için güvenlik kamerasından odayı izlediğini aktaran 'Lowlife' ismini kullanan eski yönetici, "Tarantino otururken kadının üstünü çıkarıyordu. Tarantino ayağa kalkıp kadını koltuğa fırlattı. Çizmelerini çıkarıp ayağının altını yalamaya, ayak parmaklarını emmeye başladı. Öğrendiğim kadarıyla bunun karşılığında 10 bin dolar ödedi" diye konuştu.

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Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü yönetmen hakkında bomba iddia: Fantezisi için 10 bin dolar ödedi! - Son Dakika


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