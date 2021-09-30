Ünlü Youtuber Mel Thompson 35 yaşında hayatını kaybetti

4 çocuk annesi YouTube fenomeni Mel Thompson'ın vefat haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Acı haberi Thompson'ın eşi Puffin Thompson verdi.

Instagram'dan bir açıklama yapsan Thompson eşinin ölüm nedenini açıklamadı. Ancak ünlü Youtuber'ın Ehlers-Danlos sendromu dahil birçok sağlık sorunuyla boğuştuğu biliniyordu.

Sosyal medya hesabından sık sık sağlık sorunlarıyla ilgili paylaşımlar yapan Thompson'ın dün gece saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

"Onu sonsuza kadar özleyeceğim"

Eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Puffin Thompson gönderisine, "Mel, ne yazık ki dün gece vefat etti. Onu anlatan sadece 10 fotoğraf seçmek benim için gerçekten zordu.Güzel bir insanı kaybettik. Onun sadece güldüğü fotoğrafları paylaşıyorum. Ne kadar sevildiğini görmek harika." notunu ekledi.