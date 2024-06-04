Ünlüler Sokak Hayvanları İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Ünlüler Sokak Hayvanları İçin Etkinlik Düzenledi

Özge Özder, Melis Birkan, Didem Balçın, Elçin Afacan ve diğer ünlüler, sokak hayvanlarını simgeleyen tişörtler ve dövizlerle bir etkinliğe katıldı. Ünlülerin desteğiyle sokak hayvanlarına dikkat çekildi. Özge Özder, hayvanların özgürce yaşamaya hakları olduğunu vurgularken, Melis Birkan yaşam hakkının her canlı için geçerli olduğunu belirtti. Didem Balçın ise hayvanların satılmaması gerektiğini söyledi. Elçin Afacan ise sistemde değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

04.06.2024 01:17
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Sokak hayvanlarını simgeleyen tişörtler ve dövizlerle etkinliğe katılan ünlüler arasında Özge Özder, Melis Birkan, Didem Balçın, Elçin Afacan, Serkan Rukay Ayıköz, Emre Bulut, İlda Özgürel, Gizem Sevim ve Demircan Kaçel dikkat çekti. Ünlülerin bu anlamlı desteğiyle, sokak hayvanlarının sesi oldu.

Özge Özder: "Hayvanlar Özgürce Yaşamalıdır"

"Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği"nin kurucularından Özge Özder, yasaların ve cezaların insanlar için olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Hayvanlar, doğanın bir parçası olarak özgürce yaşamaya hakları olan varlıklardır.

Sokakta yaşayan hayvanlar uzun süre hayatta kalmıyor. En iyi şartlarda bile 5-8 yıl yaşıyorlar. On yıllardır toplu kısırlaştırma çağrısı yapıyoruz. Ancak kısırlaştırma da yetmiyor, çünkü ithal ya da çiftliklerde üretilen cins hayvanlar sokaklara atılıyor.

Tarihimizde Hayırsız Ada'ya atılan hayvanların utancını yaşadık. Bu utancı tekrar mı yaşayacağız? Üreten, satan ve sokağa atan biziz. Hayvanlar masumdur."

Melis Birkan: "Hiçbir Canlının Canını Alma Hakkımız Yok"

Melis Birkan, yaşam hakkının her canlı için geçerli olduğunu belirterek, "Bir hayvanın ya da bir insanın öldürülmesi kararını vermeye hakkımız yok. Şehirde doğal hayat yok, her yer beton.

Sokak hayvanlarının ömrü üç-dört yıl. Hastalık ya da araba çarpması yüzünden ölüyorlar. En azından bu hayvanların yaşam şartlarını iyileştirebiliriz." dedi.

Didem Balçın: "Çözüm Parayla Hayvan Satılmaması"

Didem Balçın, hayvanların kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Petshop'larda hayvanlar satılıyor, laboratuvarlarda yeni türler üretiliyor.

Çantalarında iki ay gezdirip sonra bu hayvanları terk ediyorlar. Çözüm, hayvanların parayla satılmamasıdır." dedi.

Elçin Afacan: "Sistem Vicdansızca ve Merhametsizce"

Elçin Afacan, sokak hayvanlarının haklarını savunmak için mitingde olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Doğru olan, zamanında gerekenin yapılmasıydı. Şu anki sistem vicdansızca ve merhametsizce. Devletin bu sürece daha çok bütçe ayırması gerekiyor.

İnsanların zarar görmesini istemiyorum ama hayvanları öldürmek çözüm değil. Kısırlaştırma yapılmalı ve hayvanseverlerin ayrıştırılması durmalı.

'Hayvansever' ifadesinin bile ne anlama geldiğini sorguluyorum. Sistematik bir şekilde bu sorunları çözmek mümkün."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlüler Sokak Hayvanları İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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