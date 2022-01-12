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Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi - Son Dakika

Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi

12.01.2022 07:49

Koronavirüse yakalanmasının ardından karantina sürecini tamamlayan Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kaygılaroğlu'nun gizemli kız arkadaşının panik halleri dikkat çekti

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu koronavirüsü atlattı. Hastalığı hafif atlattığını söyleyen Kaygılaroğlu, "Bol bol dinlendim. İlk 1-2 gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması daha zor bir durum aslında" dedi.

GİZEMLİ KADIN ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

2022 yılından beklentisi olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Sete çıktık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç Kuruş çok beğenildi. Sokaktan aldığımız tepkiler bunu gösteriyor" dedi. Tüm bunların yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu'nun gizemli kız arkadaşının paniklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kaygılaroğlu'nun aracına binen kadının kimliği merak konusu oldu.

Uraz Kaygılaroğlu, gizemli kız arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi
Uraz Kaygılaroğlu, gizemli kız arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi
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Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi - Son Dakika
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