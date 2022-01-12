Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu koronavirüsü atlattı. Hastalığı hafif atlattığını söyleyen Kaygılaroğlu, "Bol bol dinlendim. İlk 1-2 gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması daha zor bir durum aslında" dedi.

GİZEMLİ KADIN ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

2022 yılından beklentisi olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Sete çıktık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç Kuruş çok beğenildi. Sokaktan aldığımız tepkiler bunu gösteriyor" dedi. Tüm bunların yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu'nun gizemli kız arkadaşının paniklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kaygılaroğlu'nun aracına binen kadının kimliği merak konusu oldu.