Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı

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Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik ve Bülent Seyran'ın yer aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Taş Kağıt Makas, kadrosuna yeni bir isim ekledi. Ekranların başarılı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, kadroya dahil olarak okuma provalarına başladı.

MF Yapım'ın imza attığı, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranın en özel dizileri arasında yer alan Taş Kağıt Makas Hayatın Oyunu dizisinin okuma provası yapıldı. Başarılı oyuncu, Uğur Güneş'in yazdığı dizinin yeni karakteri yeraltı dünyasının kilit ismi Mafya Marko'yu oynayacak. Dizinin sevilen oyuncuları yeni sezon öncesi okuma provasında bir araya geldi. Yeni sezonda neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.