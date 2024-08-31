Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı - Son Dakika
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Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı

Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı

Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kaygılaroğlu dizide yeraltı dünyasının kilit isimlerinden "Marko" rolünü oynayacak. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan dizinin okuma provası da yapıldı.

31.08.2024 07:43
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Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik ve Bülent Seyran'ın yer aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Taş Kağıt Makas, kadrosuna yeni bir isim ekledi. Ekranların başarılı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, kadroya dahil olarak okuma provalarına başladı.

MF Yapım'ın imza attığı, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranın en özel dizileri arasında yer alan Taş Kağıt Makas Hayatın Oyunu dizisinin okuma provası yapıldı. Başarılı oyuncu, Uğur Güneş'in yazdığı dizinin yeni karakteri yeraltı dünyasının kilit ismi Mafya Marko'yu oynayacak. Dizinin sevilen oyuncuları yeni sezon öncesi okuma provasında bir araya geldi. Yeni sezonda neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oldu
Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oldu
Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oldu
Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oldu

Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas, Kanal D, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih Toptamuş: Bu dizi efsaneydi şimdi daha da güzel olacak 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı - Son Dakika
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