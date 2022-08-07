Uşak haber | Ankaralı Ayşe, Uşaklı gurbetçileri coşturdu - Son Dakika
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Uşak haber | Ankaralı Ayşe, Uşaklı gurbetçileri coşturdu

07.08.2022 13:03
Uşak haber | Ankaralı Ayşe, Uşaklı gurbetçileri coşturdu

Uşak haberine göre Ünlü şarkıcı Ankaralı Ayşe Dinçer, Uşak'ta düzenlenen Gurbetçi Festival'de bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı Ankaralı Ayşe Dinçer, Uşak'ta düzenlenen Gurbetçi Festival'de bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"Ankaralı Ayşe" olarak da bilinen Ayşe Dinçer, Uşak'ta Gurbetçi Festival'e katıldı. Düzenlenen konserde binlerce Uşaklı vatandaş, güzel şarkıcının söylediği şarkılarına. Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcıs, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde güzel şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"Uşak; hızlı gelişen 4-5 şehirden bir tanesi"

Ayşe Dinçer, sahnede kendisine çiçek ve hediye takdiminde bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a ve Uşaklılara hitap ederek, "Başkanım ben yıllardır Uşak'a gelir giderim. Uşak gerçekten tüm çehresi değişen illerimizden bir tanesi oldu. Ben Yörük kızıyım, hiç abartmıyorum, kafamdaki neyse direk söylerim. Uşak, Türkiye'deki hızlı gelişen 4-5 şehirden bir tanesi. Şehrin çehresi değişebiliyor, güzelleşebiliyor ama bir şey değişmiyor: Uşak'ın yiğitliği, mertliği, insanlığı, alçakgönüllülüğü ve insan sevgisi" dedi. Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Dinçer'in Gurbetçi Festivali'ne neşe kattığını vurgulayarak, "Bir taraftan yıllardır atıl durumda bulunan Yeşil Karaağaç bölgesine kazandırılan mesire alanı için diğer taraftan gurbetteki hemşerilerimizle Uşak'ta yaşayan vatandaşlarımızı bir araya getirdiğimiz ve yaz akşamını keyifle geçirdiğimiz için oldukça mutluyuz. Bunu da sizler çok coşkulu bir hale getirdiniz, bunun için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Uşak'ta yeniden sizleri görmek isteriz" dedi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Ayşe Dinçer, Uşak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uşak haber | Ankaralı Ayşe, Uşaklı gurbetçileri coşturdu - Son Dakika

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