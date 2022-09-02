Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel Uşak Belediyesi 'nin etkinlikleri hız kesmeden sürdü. Kutlamalar çerçevesinde Uşak'ın en işlek meydanı olarak bilinen Ata Park Meydanı'nda dünyaca ünlü rock grubu "Manga" sahne aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde bir çok renkli görüntüler ortaya çıkarken grubun solisti Ferman'ın Uşakspor atkısı taktığı anlarda vatandaşlar tarafından alkışlandı. Konser sonunda Uşak Belediye Başkanı rock grubuna çeşitli hediyeler taktim etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

Uşak, Yerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Uşak'ın kurtuluşunda Manga rüzgarı esti - Son Dakika

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