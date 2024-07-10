Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı

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Geçtiğimiz mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gören Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavi görüyor. Önceki gün rahatsızlanan usta oyuncu, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

"TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA"

Bir süredir fizik tedavi merkezinde tedavi gören Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, son durumunu anlattı. Hürriyet'e konuşan Kural, İnanır'ın fizik tedavi merkezinden hastaneye sevk edildiğini bu süreçte hiç evine gitmediğini belirterek "Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil" dedi.

Kadir İnanır, mayıs ayında da rutin kontroller için hastaneye kaldırılmıştı.