Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da Vefat Etti - Son Dakika
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Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da Vefat Etti

Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul\'da Vefat Etti

Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze, pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak ve Kayhan Yıldızoğlu'nun isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'de defnedilecek.

09.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:23
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Halktv.com.tr'ye konuşan kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı.

Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da Vefat Etti - Son Dakika

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