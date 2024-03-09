Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul\'da Vefat Etti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Halktv.com.tr'ye konuşan kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı.
Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.
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Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında yaptığı bir röportajda Ankara'daki pavyonlar hakkında konuştu. Ortaylı, pavyonların iç yakıcı yerler olduğunu belirtirken, Ankara'nın kendi zenginlerinin bu mekanlarda para harcadığını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da kapalı olan bazı güzel mekanların olduğunu da sözlerine ekledi.
90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart'ta düzenlenecek.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, babasının yaşlılık nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Cenazenin pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacağı ve babasının isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'e defnedileceği açıklandı.
62 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak cenaze töreni bilgilerini paylaştı.
Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz, Burhaniye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güner Algöz için Koca Camii'nde düzenlenen törene sanatçı Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Bülent Şakrak ve diğer yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Güner Algöz, Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Güner Algöz (83), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.
Armağan Çağlayan, İnci Taneleri dizisinde 'Azem' karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla belirtti. Çağlayan, teknik bir sorun olduğunu düşündüğünü ve içeriğe itirazının olmadığını sadece kısık bir ses duyduğunu ifade etti.
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