Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul\'da Vefat Etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'daki pavyonları değerlendirdi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında yaptığı bir röportajda Ankara'daki pavyonlar hakkında konuştu. Ortaylı, pavyonların iç yakıcı yerler olduğunu belirtirken, Ankara'nın kendi zenginlerinin bu mekanlarda para harcadığını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da kapalı olan bazı güzel mekanların olduğunu da sözlerine ekledi.