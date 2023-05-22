Usta oyuncu Menderes Samancılar tekrar Yalı Çapkını dizisine dönüyor - Son Dakika
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Usta oyuncu Menderes Samancılar tekrar Yalı Çapkını dizisine dönüyor

22.05.2023 11:54

Geçtiğimiz yıl Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'ndan ayrılan usta oyuncu Menderes Samancılar, geri dönüyor. Samancılar, önümüzdeki günlerde bir kez daha izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Öznur Serçeler, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene diziden ayrılan usta oyuncu Menderes Samancılar, geri dönüyor.

16 HAZİRAN'DA SEZON FİNALİ YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin geçen yıl ekrana gelen bölümlerinde "Kolsuz Necip Usta" rolüne hayat veren değerli aktör Menderes Samancılar diziye geri dönüyor. Usta oyuncunun hangi bölümle izleyiciyle buluşacağı ise henüz bilinmiyor. Cuma günü yayınlanan bölümüyle reytinglerde üst sıraya yerleşen Yalı Çapkını, 16 Haziran'da yayınlanacak bölümle sezon finali yapacak.

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Menderes Samancılar, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Menderes Samancılar tekrar Yalı Çapkını dizisine dönüyor - Son Dakika


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