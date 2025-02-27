Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi

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Adile Naşit'in yeğeni olan usta oyuncu Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.

Son olarak Yargı dizisinde rol alan Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. Özcan'ın sağlık durumu hakkında kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

"DURUMU STABİL"

Özcan'ın hesabından yapılan açıklamada "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok... Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" ifadelerine yer verildi.