Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özer, mezarlıkta Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendirdi.

BİR DE NOT DÜŞTÜ

Zerrin Özer, Instagram üzerinden paylaştığı ve binlerce kişi tarafından görüntülenen o anlara ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Zerrin Özer'e destek verirken bazıları ise mezarlıkta böyle bir şey yapmanın saygısızca olduğunu belirtti.