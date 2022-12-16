Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı - Son Dakika
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Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı

16.12.2022 19:49

65 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşınca sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Özer'i eleştirirken bazıları ise destek verdi.

Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özer, mezarlıkta Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendirdi.

BİR DE NOT DÜŞTÜ

Zerrin Özer, Instagram üzerinden paylaştığı ve binlerce kişi tarafından görüntülenen o anlara ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Zerrin Özer'e destek verirken bazıları ise mezarlıkta böyle bir şey yapmanın saygısızca olduğunu belirtti.

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Zerrin Özer, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı - Son Dakika
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