Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özer, mezarlıkta Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendirdi.
Zerrin Özer, Instagram üzerinden paylaştığı ve binlerce kişi tarafından görüntülenen o anlara ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notunu düştü.
Öte yandan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Zerrin Özer'e destek verirken bazıları ise mezarlıkta böyle bir şey yapmanın saygısızca olduğunu belirtti.
Son Dakika › Magazin › Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı - Son Dakika